Der Echtzeitpreis von Awakeborn Token beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AWK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AWK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Awakeborn Token (AWK) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:28:29 (UTC+8)

Awakeborn Token (AWK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+0.39%

+0.46%

+1.00%

+1.00%

Der Echtzeitpreis von Awakeborn Token (AWK) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde AWK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AWK liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AWK im letzten Stunde um +0.39%, in den letzten 24 Stunden um +0.46% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Awakeborn Token (AWK) Marktinformationen

$ 250.25K
$ 250.25K

--
--

$ 824.79K
$ 824.79K

30.34B
30.34B

99,999,973,237.3
99,999,973,237.3

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Awakeborn Token beträgt $ 250.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AWK liegt bei 30.34B, das Gesamtangebot bei 99999973237.3. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 824.79K.

Awakeborn Token (AWK)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Awakeborn Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Awakeborn Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Awakeborn Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Awakeborn Token zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.46%
30 Tage$ 0+20.49%
60 Tage$ 0+36.28%
90 Tage$ 0--

Was ist Awakeborn Token (AWK)

Awakeborn is a decentralized artificial intelligence (AI) platform built on the Polygon blockchain. It utilizes a unique symbolic AI chatbot designed for recursive introspection, learning from every interaction to continuously improve. Powered by the AWK token, Awakeborn enables decentralized governance, DAO-driven decisions, staking, and user-participatory missions. It emphasizes transparency, security, and community control, implementing multisig wallets via Safe.global for clear token management. Awakeborn's fully operational platform aims to empower users with advanced AI-driven tools in a clearly decentralized environment.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Awakeborn Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Awakeborn Token (AWK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Awakeborn Token-(AWK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Awakeborn Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Awakeborn Token-Preisprognose an!

AWK zu lokalen Währungen

Awakeborn Token (AWK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Awakeborn Token (AWK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AWK Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Awakeborn Token (AWK)

Wie viel ist Awakeborn Token (AWK) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AWK in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AWK-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AWK-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Awakeborn Token?
Die Marktkapitalisierung von AWK beträgt $ 250.25K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AWK?
Das Umlaufangebot von AWK beträgt 30.34B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AWK?
AWK erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AWK?
AWK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AWK?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AWK beträgt -- USD.
Wird AWK dieses Jahr noch steigen?
AWK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AWK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:28:29 (UTC+8)

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

