Awakeborn Token (AWK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.39% Preisänderung (1T) +0.46% Preisänderung (7T) +1.00% Preisänderung (7T) +1.00%

Der Echtzeitpreis von Awakeborn Token (AWK) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde AWK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AWK liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AWK im letzten Stunde um +0.39%, in den letzten 24 Stunden um +0.46% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Awakeborn Token (AWK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 250.25K$ 250.25K $ 250.25K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 824.79K$ 824.79K $ 824.79K Umlaufangebot 30.34B 30.34B 30.34B Gesamtangebot 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Awakeborn Token beträgt $ 250.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AWK liegt bei 30.34B, das Gesamtangebot bei 99999973237.3. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 824.79K.