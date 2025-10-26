Avocado DAO (AVG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Niedrigster Preis $ 0.00450186$ 0.00450186 $ 0.00450186 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +3.57% Preisänderung (7T) +3.57%

Der Echtzeitpreis von Avocado DAO (AVG) beträgt $0.00507836. In den letzten 24 Stunden wurde AVG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AVG liegt bei $ 2.69, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00450186.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AVG im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +3.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Avocado DAO (AVG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 763.61K$ 763.61K $ 763.61K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.08M$ 5.08M $ 5.08M Umlaufangebot 150.36M 150.36M 150.36M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Avocado DAO beträgt $ 763.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AVG liegt bei 150.36M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.08M.