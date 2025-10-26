Auto Finance (TOKE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.203027 24H Hoch $ 0.205903 Allzeithoch $ 79.02 Niedrigster Preis $ 0.12921 Preisänderung (1H) +0.02% Preisänderung (1T) +0.95% Preisänderung (7T) +20.94%

Der Echtzeitpreis von Auto Finance (TOKE) beträgt $0.205509. In den letzten 24 Stunden wurde TOKE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.203027 und einem Höchstpreis von $ 0.205903 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TOKE liegt bei $ 79.02, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.12921.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TOKE im letzten Stunde um +0.02%, in den letzten 24 Stunden um +0.95% und in den vergangenen 7 Tagen um +20.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Auto Finance (TOKE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 17.04M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 20.56M Umlaufangebot 82.87M Gesamtangebot 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Auto Finance beträgt $ 17.04M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TOKE liegt bei 82.87M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.56M.