Australian Digital Dollar (AUDD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.648521 $ 0.648521 $ 0.648521 24H Tief $ 0.651418 $ 0.651418 $ 0.651418 24H Hoch 24H Tief $ 0.648521$ 0.648521 $ 0.648521 24H Hoch $ 0.651418$ 0.651418 $ 0.651418 Allzeithoch $ 2.87$ 2.87 $ 2.87 Niedrigster Preis $ 0.36464$ 0.36464 $ 0.36464 Preisänderung (1H) +0.08% Preisänderung (1T) +0.05% Preisänderung (7T) +0.36% Preisänderung (7T) +0.36%

Der Echtzeitpreis von Australian Digital Dollar (AUDD) beträgt $0.65113. In den letzten 24 Stunden wurde AUDD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.648521 und einem Höchstpreis von $ 0.651418 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AUDD liegt bei $ 2.87, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.36464.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AUDD im letzten Stunde um +0.08%, in den letzten 24 Stunden um +0.05% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Australian Digital Dollar (AUDD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Umlaufangebot 5.87M 5.87M 5.87M Gesamtangebot 5,869,320.704638 5,869,320.704638 5,869,320.704638

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Australian Digital Dollar beträgt $ 3.82M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AUDD liegt bei 5.87M, das Gesamtangebot bei 5869320.704638. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.82M.