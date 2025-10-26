Der Echtzeitpreis von AURO USDA beträgt heute 0.998827 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum USDA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den USDA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von AURO USDA beträgt heute 0.998827 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum USDA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den USDA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über USDA

USDA-Preisinformationen

Offizielle USDA-Website

USDA-Tokenökonomie

USDA-Preisprognose

AURO USDA Preis (USDA)

1 USDA zu USD Echtzeitpreis:

$0.995006
$0.995006
+0.10%1D
USD
AURO USDA (USDA) Echtzeit-Preis-Diagramm
AURO USDA (USDA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.988122
$ 0.988122
24H Tief
$ 1.004
$ 1.004
24H Hoch

$ 0.988122
$ 0.988122

$ 1.004
$ 1.004

$ 1.024
$ 1.024

$ 0.953424
$ 0.953424

+0.07%

+0.20%

+0.85%

+0.85%

Der Echtzeitpreis von AURO USDA (USDA) beträgt $0.998827. In den letzten 24 Stunden wurde USDA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.988122 und einem Höchstpreis von $ 1.004 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von USDA liegt bei $ 1.024, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.953424.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich USDA im letzten Stunde um +0.07%, in den letzten 24 Stunden um +0.20% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.85% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AURO USDA (USDA) Marktinformationen

$ 229.26K
$ 229.26K

--
--

$ 10.04M
$ 10.04M

230.68K
230.68K

10,105,731.4237891
10,105,731.4237891

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AURO USDA beträgt $ 229.26K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von USDA liegt bei 230.68K, das Gesamtangebot bei 10105731.4237891. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.04M.

AURO USDA (USDA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von AURO USDA zu USD bei $ +0.00198487.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von AURO USDA zu USD bei $ -0.0011550435.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von AURO USDA zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von AURO USDA zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00198487+0.20%
30 Tage$ -0.0011550435-0.11%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist AURO USDA (USDA)

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

AURO USDA (USDA) Ressource

Offizielle Website

AURO USDA-Preisprognose (USD)

Wie viel wird AURO USDA (USDA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre AURO USDA-(USDA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für AURO USDA zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die AURO USDA-Preisprognose an!

USDA zu lokalen Währungen

AURO USDA (USDA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von AURO USDA (USDA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von USDA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu AURO USDA (USDA)

Wie viel ist AURO USDA (USDA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von USDA in USD beträgt 0.998827 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle USDA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle USDA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.998827. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AURO USDA?
Die Marktkapitalisierung von USDA beträgt $ 229.26K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von USDA?
Das Umlaufangebot von USDA beträgt 230.68K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von USDA?
USDA erreichte einen Allzeithochpreis von 1.024 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von USDA?
USDA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.953424 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von USDA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für USDA beträgt -- USD.
Wird USDA dieses Jahr noch steigen?
USDA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die USDA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
AURO USDA (USDA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

