AURO USDA (USDA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.988122 $ 0.988122 $ 0.988122 24H Tief $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24H Hoch 24H Tief $ 0.988122$ 0.988122 $ 0.988122 24H Hoch $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Allzeithoch $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Niedrigster Preis $ 0.953424$ 0.953424 $ 0.953424 Preisänderung (1H) +0.07% Preisänderung (1T) +0.20% Preisänderung (7T) +0.85% Preisänderung (7T) +0.85%

Der Echtzeitpreis von AURO USDA (USDA) beträgt $0.998827. In den letzten 24 Stunden wurde USDA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.988122 und einem Höchstpreis von $ 1.004 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von USDA liegt bei $ 1.024, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.953424.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich USDA im letzten Stunde um +0.07%, in den letzten 24 Stunden um +0.20% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.85% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AURO USDA (USDA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 229.26K$ 229.26K $ 229.26K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.04M$ 10.04M $ 10.04M Umlaufangebot 230.68K 230.68K 230.68K Gesamtangebot 10,105,731.4237891 10,105,731.4237891 10,105,731.4237891

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AURO USDA beträgt $ 229.26K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von USDA liegt bei 230.68K, das Gesamtangebot bei 10105731.4237891. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.04M.