Der Echtzeitpreis von AURO Finance beträgt heute 0.00191157 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AURO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AURO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von AURO Finance beträgt heute 0.00191157 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AURO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AURO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über AURO

AURO-Preisinformationen

Offizielle AURO-Website

AURO-Tokenökonomie

AURO-Preisprognose

AURO Finance Logo

AURO Finance Preis (AURO)

Nicht aufgelistet

1 AURO zu USD Echtzeitpreis:

$0.00191157
+7.20%1D
USD
AURO Finance (AURO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:28:06 (UTC+8)

AURO Finance (AURO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00177653
24H Tief
$ 0.00192484
24H Hoch

$ 0.00177653
$ 0.00192484
$ 0.00737474
$ 0.00162986
-0.34%

+7.25%

+11.11%

+11.11%

Der Echtzeitpreis von AURO Finance (AURO) beträgt $0.00191157. In den letzten 24 Stunden wurde AURO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00177653 und einem Höchstpreis von $ 0.00192484 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AURO liegt bei $ 0.00737474, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00162986.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AURO im letzten Stunde um -0.34%, in den letzten 24 Stunden um +7.25% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.11% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AURO Finance (AURO) Marktinformationen

$ 198.03K
--
$ 1.04M
103.52M
545,624,435.4201394
Die aktuelle Marktkapitalisierung von AURO Finance beträgt $ 198.03K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AURO liegt bei 103.52M, das Gesamtangebot bei 545624435.4201394. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.04M.

AURO Finance (AURO)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von AURO Finance zu USD bei $ +0.00012917.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von AURO Finance zu USD bei $ -0.0005620277.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von AURO Finance zu USD bei $ -0.0006581015.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von AURO Finance zu USD bei $ -0.003938575386458513.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00012917+7.25%
30 Tage$ -0.0005620277-29.40%
60 Tage$ -0.0006581015-34.42%
90 Tage$ -0.003938575386458513-67.32%

Was ist AURO Finance (AURO)

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

AURO Finance (AURO) Ressource

Offizielle Website

AURO Finance-Preisprognose (USD)

Wie viel wird AURO Finance (AURO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre AURO Finance-(AURO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für AURO Finance zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die AURO Finance-Preisprognose an!

AURO zu lokalen Währungen

AURO Finance (AURO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von AURO Finance (AURO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AURO Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu AURO Finance (AURO)

Wie viel ist AURO Finance (AURO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AURO in USD beträgt 0.00191157 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AURO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AURO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00191157. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AURO Finance?
Die Marktkapitalisierung von AURO beträgt $ 198.03K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AURO?
Das Umlaufangebot von AURO beträgt 103.52M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AURO?
AURO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00737474 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AURO?
AURO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00162986 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AURO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AURO beträgt -- USD.
Wird AURO dieses Jahr noch steigen?
AURO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AURO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
AURO Finance (AURO) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

