AURO Finance (AURO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00177653 $ 0.00177653 $ 0.00177653 24H Tief $ 0.00192484 $ 0.00192484 $ 0.00192484 24H Hoch 24H Tief $ 0.00177653$ 0.00177653 $ 0.00177653 24H Hoch $ 0.00192484$ 0.00192484 $ 0.00192484 Allzeithoch $ 0.00737474$ 0.00737474 $ 0.00737474 Niedrigster Preis $ 0.00162986$ 0.00162986 $ 0.00162986 Preisänderung (1H) -0.34% Preisänderung (1T) +7.25% Preisänderung (7T) +11.11% Preisänderung (7T) +11.11%

Der Echtzeitpreis von AURO Finance (AURO) beträgt $0.00191157. In den letzten 24 Stunden wurde AURO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00177653 und einem Höchstpreis von $ 0.00192484 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AURO liegt bei $ 0.00737474, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00162986.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AURO im letzten Stunde um -0.34%, in den letzten 24 Stunden um +7.25% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.11% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AURO Finance (AURO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 198.03K$ 198.03K $ 198.03K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Umlaufangebot 103.52M 103.52M 103.52M Gesamtangebot 545,624,435.4201394 545,624,435.4201394 545,624,435.4201394

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AURO Finance beträgt $ 198.03K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AURO liegt bei 103.52M, das Gesamtangebot bei 545624435.4201394. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.04M.