Atua AI (TUA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.001502$ 0.001502 $ 0.001502 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.30% Preisänderung (1T) -5.69% Preisänderung (7T) +49.18% Preisänderung (7T) +49.18%

Der Echtzeitpreis von Atua AI (TUA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde TUA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TUA liegt bei $ 0.001502, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TUA im letzten Stunde um +1.30%, in den letzten 24 Stunden um -5.69% und in den vergangenen 7 Tagen um +49.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Atua AI (TUA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 55.92K$ 55.92K $ 55.92K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 55.92K$ 55.92K $ 55.92K Umlaufangebot 5.00B 5.00B 5.00B Gesamtangebot 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Atua AI beträgt $ 55.92K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TUA liegt bei 5.00B, das Gesamtangebot bei 5000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 55.92K.