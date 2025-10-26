AstraZeneca xStock (AZNX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 83.77 $ 83.77 $ 83.77 24H Tief $ 83.9 $ 83.9 $ 83.9 24H Hoch 24H Tief $ 83.77$ 83.77 $ 83.77 24H Hoch $ 83.9$ 83.9 $ 83.9 Allzeithoch $ 289.64$ 289.64 $ 289.64 Niedrigster Preis $ 71.27$ 71.27 $ 71.27 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) -0.09% Preisänderung (7T) -0.69% Preisänderung (7T) -0.69%

Der Echtzeitpreis von AstraZeneca xStock (AZNX) beträgt $83.82. In den letzten 24 Stunden wurde AZNX zwischen einem Tiefstpreis von $ 83.77 und einem Höchstpreis von $ 83.9 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AZNX liegt bei $ 289.64, der bisherige Tiefstpreis bei $ 71.27.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AZNX im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.09% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.69% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AstraZeneca xStock (AZNX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 177.06K$ 177.06K $ 177.06K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Umlaufangebot 2.11K 2.11K 2.11K Gesamtangebot 27,577.42164935 27,577.42164935 27,577.42164935

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AstraZeneca xStock beträgt $ 177.06K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AZNX liegt bei 2.11K, das Gesamtangebot bei 27577.42164935. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.31M.