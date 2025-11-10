Assteroid (ASSTEROID) Tokenomics

Assteroid (ASSTEROID) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Assteroid (ASSTEROID), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:36:47 (UTC+8)
USD

Assteroid (ASSTEROID) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Assteroid (ASSTEROID), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 142.78K
$ 142.78K$ 142.78K
Gesamtangebot:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Umlaufangebot:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 142.78K
$ 142.78K$ 142.78K
Allzeithoch:
$ 0.00437272
$ 0.00437272$ 0.00437272
Allzeittief:
$ 0.00087925
$ 0.00087925$ 0.00087925
Aktueller Preis:
$ 0.00140526
$ 0.00140526$ 0.00140526

Assteroid (ASSTEROID)-Informationen

assteroid, one of a kind shape orbiting in the Solar System, has been a widely used meme for over a decade. From smashing the icy cold giant twice billions of years ago to constant news reports of a potential to hit the Earth - the little hot rock has one kind of a job. Its name, bringing up the smile on everyone's face, from a mix of intended mispronunciation and human immaturity has cemented its place in the internet culture.

Offizielle Website:
https://assteroid.org/

Assteroid (ASSTEROID) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Assteroid (ASSTEROID) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von ASSTEROID-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele ASSTEROID-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von ASSTEROID verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des ASSTEROID -Tokens!

ASSTEROID Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich ASSTEROID entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose ASSTEROID kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung