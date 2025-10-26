Assteroid (ASSTEROID) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00243772 24H Hoch $ 0.00384778 Allzeithoch $ 0.00437272 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +18.41% Preisänderung (1T) -18.33% Preisänderung (7T) +150.76%

Der Echtzeitpreis von Assteroid (ASSTEROID) beträgt $0.00298956. In den letzten 24 Stunden wurde ASSTEROID zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00243772 und einem Höchstpreis von $ 0.00384778 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ASSTEROID liegt bei $ 0.00437272, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ASSTEROID im letzten Stunde um +18.41%, in den letzten 24 Stunden um -18.33% und in den vergangenen 7 Tagen um +150.76% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Assteroid (ASSTEROID) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 298.96K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 298.96K Umlaufangebot 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Assteroid beträgt $ 298.96K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ASSTEROID liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 298.96K.