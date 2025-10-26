AssetMantle (MNTL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00014204 $ 0.00014204 $ 0.00014204 24H Tief $ 0.00014829 $ 0.00014829 $ 0.00014829 24H Hoch 24H Tief $ 0.00014204$ 0.00014204 $ 0.00014204 24H Hoch $ 0.00014829$ 0.00014829 $ 0.00014829 Allzeithoch $ 0.831444$ 0.831444 $ 0.831444 Niedrigster Preis $ 0.00007345$ 0.00007345 $ 0.00007345 Preisänderung (1H) -0.45% Preisänderung (1T) +1.03% Preisänderung (7T) +1.42% Preisänderung (7T) +1.42%

Der Echtzeitpreis von AssetMantle (MNTL) beträgt $0.00014687. In den letzten 24 Stunden wurde MNTL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00014204 und einem Höchstpreis von $ 0.00014829 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MNTL liegt bei $ 0.831444, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00007345.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MNTL im letzten Stunde um -0.45%, in den letzten 24 Stunden um +1.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.42% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AssetMantle (MNTL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 339.06K$ 339.06K $ 339.06K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 340.58K$ 340.58K $ 340.58K Umlaufangebot 2.31B 2.31B 2.31B Gesamtangebot 2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AssetMantle beträgt $ 339.06K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MNTL liegt bei 2.31B, das Gesamtangebot bei 2319003164.752571. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 340.58K.