Ariva (ARV) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00141842$ 0.00141842 $ 0.00141842 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.04% Preisänderung (1T) +2.52% Preisänderung (7T) +8.39% Preisänderung (7T) +8.39%

Der Echtzeitpreis von Ariva (ARV) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ARV zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ARV liegt bei $ 0.00141842, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ARV im letzten Stunde um -0.04%, in den letzten 24 Stunden um +2.52% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.39% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ariva (ARV) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 346.98K$ 346.98K $ 346.98K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 447.83K$ 447.83K $ 447.83K Umlaufangebot 72.55B 72.55B 72.55B Gesamtangebot 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ariva beträgt $ 346.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ARV liegt bei 72.55B, das Gesamtangebot bei 93639999939.04. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 447.83K.