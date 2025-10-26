Aria Premier Launch (APL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.941744 $ 0.941744 $ 0.941744 24H Tief $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24H Hoch 24H Tief $ 0.941744$ 0.941744 $ 0.941744 24H Hoch $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Allzeithoch $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Niedrigster Preis $ 0.782058$ 0.782058 $ 0.782058 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) -2.74% Preisänderung (7T) +3.10% Preisänderung (7T) +3.10%

Der Echtzeitpreis von Aria Premier Launch (APL) beträgt $0.948063. In den letzten 24 Stunden wurde APL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.941744 und einem Höchstpreis von $ 1.005 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von APL liegt bei $ 1.005, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.782058.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich APL im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um -2.74% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Aria Premier Launch (APL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.24M$ 10.24M $ 10.24M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.24M$ 10.24M $ 10.24M Umlaufangebot 10.80M 10.80M 10.80M Gesamtangebot 10,798,041.99797505 10,798,041.99797505 10,798,041.99797505

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Aria Premier Launch beträgt $ 10.24M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von APL liegt bei 10.80M, das Gesamtangebot bei 10798041.99797505. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.24M.