Der Echtzeitpreis von Aria Premier Launch beträgt heute 0.948063 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum APL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den APL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über APL

APL-Preisinformationen

Offizielle APL-Website

APL-Tokenökonomie

APL-Preisprognose

Aria Premier Launch Preis (APL)

1 APL zu USD Echtzeitpreis:

$0.948063
-2.70%1D
USD
Aria Premier Launch (APL) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:45:37 (UTC+8)

Aria Premier Launch (APL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.941744
24H Tief
$ 1.005
24H Hoch

$ 0.941744
$ 1.005
$ 1.005
$ 0.782058
-0.00%

-2.74%

+3.10%

+3.10%

Der Echtzeitpreis von Aria Premier Launch (APL) beträgt $0.948063. In den letzten 24 Stunden wurde APL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.941744 und einem Höchstpreis von $ 1.005 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von APL liegt bei $ 1.005, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.782058.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich APL im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um -2.74% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Aria Premier Launch (APL) Marktinformationen

$ 10.24M
--
$ 10.24M
10.80M
10,798,041.99797505
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Aria Premier Launch beträgt $ 10.24M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von APL liegt bei 10.80M, das Gesamtangebot bei 10798041.99797505. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.24M.

Aria Premier Launch (APL)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Aria Premier Launch zu USD bei $ -0.0267725061082093.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Aria Premier Launch zu USD bei $ +0.0383938969.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Aria Premier Launch zu USD bei $ +0.0510127102.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Aria Premier Launch zu USD bei $ +0.009309049943812.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0267725061082093-2.74%
30 Tage$ +0.0383938969+4.05%
60 Tage$ +0.0510127102+5.38%
90 Tage$ +0.009309049943812+0.99%

Was ist Aria Premier Launch (APL)

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.

The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Aria Premier Launch (APL) Ressource

Offizielle Website

Aria Premier Launch-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Aria Premier Launch (APL) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Aria Premier Launch-(APL)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Aria Premier Launch zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Aria Premier Launch-Preisprognose an!

APL zu lokalen Währungen

Aria Premier Launch (APL) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Aria Premier Launch (APL) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von APL Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Aria Premier Launch (APL)

Wie viel ist Aria Premier Launch (APL) heute wert?
Der Echtzeitpreis von APL in USD beträgt 0.948063 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle APL-zu-USD-Preis?
Der aktuelle APL-zu-USD-Preis beträgt $ 0.948063. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aria Premier Launch?
Die Marktkapitalisierung von APL beträgt $ 10.24M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von APL?
Das Umlaufangebot von APL beträgt 10.80M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von APL?
APL erreichte einen Allzeithochpreis von 1.005 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von APL?
APL verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.782058 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von APL?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für APL beträgt -- USD.
Wird APL dieses Jahr noch steigen?
APL könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die APL-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:45:37 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

