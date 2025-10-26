Arcana Network (XAR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +28.38% Preisänderung (7T) +28.38%

Der Echtzeitpreis von Arcana Network (XAR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde XAR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XAR liegt bei $ 1.52, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XAR im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +28.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Arcana Network (XAR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 477.58K$ 477.58K $ 477.58K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 714.92K$ 714.92K $ 714.92K Umlaufangebot 668.03M 668.03M 668.03M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Arcana Network beträgt $ 477.58K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XAR liegt bei 668.03M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 714.92K.