Arcana Network Preis (XAR)
--
--
+28.38%
+28.38%
Der Echtzeitpreis von Arcana Network (XAR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde XAR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XAR liegt bei $ 1.52, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XAR im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +28.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Arcana Network beträgt $ 477.58K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XAR liegt bei 668.03M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 714.92K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Arcana Network zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Arcana Network zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Arcana Network zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Arcana Network zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|--
|30 Tage
|$ 0
|-22.62%
|60 Tage
|$ 0
|-76.45%
|90 Tage
|$ 0
|--
Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.
Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.
Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:
The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.
Arcana’s Other Products Include:
Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.
Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.
Das Verständnis der Tokenomics von Arcana Network (XAR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts.
