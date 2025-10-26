Aptos Futures (APF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001986 $ 0.00001986 $ 0.00001986 24H Tief $ 0.0000203 $ 0.0000203 $ 0.0000203 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001986$ 0.00001986 $ 0.00001986 24H Hoch $ 0.0000203$ 0.0000203 $ 0.0000203 Allzeithoch $ 0.00078764$ 0.00078764 $ 0.00078764 Niedrigster Preis $ 0.0000173$ 0.0000173 $ 0.0000173 Preisänderung (1H) +0.67% Preisänderung (1T) +1.42% Preisänderung (7T) +5.04% Preisänderung (7T) +5.04%

Der Echtzeitpreis von Aptos Futures (APF) beträgt $0.00002028. In den letzten 24 Stunden wurde APF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001986 und einem Höchstpreis von $ 0.0000203 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von APF liegt bei $ 0.00078764, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000173.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich APF im letzten Stunde um +0.67%, in den letzten 24 Stunden um +1.42% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Aptos Futures (APF) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 20.28K$ 20.28K $ 20.28K Umlaufangebot 851.89M 851.89M 851.89M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Aptos Futures beträgt $ 17.28K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von APF liegt bei 851.89M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.28K.