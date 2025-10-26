Der Echtzeitpreis von Aptos Futures beträgt heute 0.00002028 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum APF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den APF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Aptos Futures beträgt heute 0.00002028 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum APF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den APF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

--
----
+1.10%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator.
Aptos Futures (APF) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:32:23 (UTC+8)

Aptos Futures (APF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

+0.67%

+1.42%

+5.04%

+5.04%

Der Echtzeitpreis von Aptos Futures (APF) beträgt $0.00002028. In den letzten 24 Stunden wurde APF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001986 und einem Höchstpreis von $ 0.0000203 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von APF liegt bei $ 0.00078764, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000173.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich APF im letzten Stunde um +0.67%, in den letzten 24 Stunden um +1.42% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Aptos Futures (APF) Marktinformationen

--
----

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Aptos Futures beträgt $ 17.28K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von APF liegt bei 851.89M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.28K.

Aptos Futures (APF)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Aptos Futures zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Aptos Futures zu USD bei $ -0.0000055785.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Aptos Futures zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Aptos Futures zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.42%
30 Tage$ -0.0000055785-27.50%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Aptos Futures (APF)

AptosFutures ($APF) is a decentralized leverage trading platform built to provide ultra-low fees, precise liquidation, and a bot-free trading environment. The project focuses on fair derivatives trading, multi-chain staking, and community-driven growth.

The native token, $APF, powers the ecosystem by reinforcing liquidity through staking, enabling referral rewards, and supporting community campaigns such as airdrops and quiz games.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Aptos Futures (APF) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Aptos Futures-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Aptos Futures (APF) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Aptos Futures-(APF)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Aptos Futures zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Aptos Futures-Preisprognose an!

APF zu lokalen Währungen

Aptos Futures (APF) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Aptos Futures (APF) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von APF Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Aptos Futures (APF)

Wie viel ist Aptos Futures (APF) heute wert?
Der Echtzeitpreis von APF in USD beträgt 0.00002028 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle APF-zu-USD-Preis?
Der aktuelle APF-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00002028. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aptos Futures?
Die Marktkapitalisierung von APF beträgt $ 17.28K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von APF?
Das Umlaufangebot von APF beträgt 851.89M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von APF?
APF erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00078764 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von APF?
APF verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.0000173 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von APF?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für APF beträgt -- USD.
Wird APF dieses Jahr noch steigen?
APF könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die APF-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:32:23 (UTC+8)

Aptos Futures (APF) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

