Apraemio (APRA) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Apraemio (APRA), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:35:12 (UTC+8)
USD

Apraemio (APRA) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Apraemio (APRA), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 15.10M
Gesamtangebot:
$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 138.00M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 109.39M
Allzeithoch:
$ 0.290289
Allzeittief:
$ 0.079579
Aktueller Preis:
$ 0.109469
Apraemio (APRA)-Informationen

Apraemio is a blockchain-based ecosystem designed to grant token holders access to selected services and curated opportunities—ranging from digital platform features to optional commercial offers—through the $APRA utility token. The APRA token serves as a gateway to platform-specific services, loyalty programs, and other offerings that may be made available by Apraemio Ltd. or its partners. This approach reflects Apraemio's commitment to increasing accessibility to innovative service layers powered by blockchain technology—without the complexities or legal implications of financial instruments.

Offizielle Website:
https://www.apraemio.com/

Apraemio (APRA) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Apraemio (APRA) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von APRA-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele APRA-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von APRA verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des APRA -Tokens!

APRA Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich APRA entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose APRA kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

