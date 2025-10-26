APO (APO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.168031 $ 0.168031 $ 0.168031 24H Tief $ 0.172712 $ 0.172712 $ 0.172712 24H Hoch 24H Tief $ 0.168031$ 0.168031 $ 0.168031 24H Hoch $ 0.172712$ 0.172712 $ 0.172712 Allzeithoch $ 0.222348$ 0.222348 $ 0.222348 Niedrigster Preis $ 0.068552$ 0.068552 $ 0.068552 Preisänderung (1H) +0.17% Preisänderung (1T) +2.29% Preisänderung (7T) +1.97% Preisänderung (7T) +1.97%

Der Echtzeitpreis von APO (APO) beträgt $0.172943. In den letzten 24 Stunden wurde APO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.168031 und einem Höchstpreis von $ 0.172712 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von APO liegt bei $ 0.222348, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.068552.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich APO im letzten Stunde um +0.17%, in den letzten 24 Stunden um +2.29% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

APO (APO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 169.22K$ 169.22K $ 169.22K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 34.52M$ 34.52M $ 34.52M Umlaufangebot 980.44K 980.44K 980.44K Gesamtangebot 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von APO beträgt $ 169.22K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von APO liegt bei 980.44K, das Gesamtangebot bei 200000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 34.52M.