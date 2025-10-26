Apillon (NCTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.04553041$ 0.04553041 $ 0.04553041 Niedrigster Preis $ 0.00289909$ 0.00289909 $ 0.00289909 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Apillon (NCTR) beträgt $0.00378588. In den letzten 24 Stunden wurde NCTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NCTR liegt bei $ 0.04553041, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00289909.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NCTR im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Apillon (NCTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 156.47K$ 156.47K $ 156.47K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 567.88K$ 567.88K $ 567.88K Umlaufangebot 41.79M 41.79M 41.79M Gesamtangebot 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Apillon beträgt $ 156.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NCTR liegt bei 41.79M, das Gesamtangebot bei 150000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 567.88K.