Der Echtzeitpreis von Apillon beträgt heute 0.00378588 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NCTR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NCTR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Apillon Logo

Apillon Preis (NCTR)

Nicht aufgelistet

1 NCTR zu USD Echtzeitpreis:

$0.00378588
$0.00378588
0.00%1D
mexc
USD
Apillon (NCTR) Echtzeit-Preis-Diagramm
Apillon (NCTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
24H Tief
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0
$ 0.04553041
$ 0.00289909
--

--

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von Apillon (NCTR) beträgt $0.00378588. In den letzten 24 Stunden wurde NCTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NCTR liegt bei $ 0.04553041, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00289909.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NCTR im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Apillon (NCTR) Marktinformationen

$ 156.47K
--
$ 567.88K
41.79M
150,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Apillon beträgt $ 156.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NCTR liegt bei 41.79M, das Gesamtangebot bei 150000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 567.88K.

Apillon (NCTR)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Apillon zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Apillon zu USD bei $ -0.0005076690.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Apillon zu USD bei $ +0.0011580321.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Apillon zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0005076690-13.40%
60 Tage$ +0.0011580321+30.59%
90 Tage$ 0--

Was ist Apillon (NCTR)

Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simpler dapp creation.

With Apillon, developers can create a complex and fully-functional Web3-based product in just days, harnessing the services provided by different parachains but without the need to employ them individually and from scratch or to spend years mastering the technical knowledge. This way, they can focus more on the functionalities of their Web3 product than the underlying blockchain complexity and drastically shorten its go-to-market timeline.

With nearly 150k developers onboarded, Apillon is rapidly becoming the go-to platform in the Web3 ecosystem.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Apillon (NCTR) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Apillon-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Apillon (NCTR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Apillon-(NCTR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Apillon zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Apillon-Preisprognose an!

NCTR zu lokalen Währungen

Apillon (NCTR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Apillon (NCTR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von NCTR Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Apillon (NCTR)

Wie viel ist Apillon (NCTR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von NCTR in USD beträgt 0.00378588 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle NCTR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle NCTR-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00378588. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Apillon?
Die Marktkapitalisierung von NCTR beträgt $ 156.47K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von NCTR?
Das Umlaufangebot von NCTR beträgt 41.79M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von NCTR?
NCTR erreichte einen Allzeithochpreis von 0.04553041 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von NCTR?
NCTR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00289909 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von NCTR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für NCTR beträgt -- USD.
Wird NCTR dieses Jahr noch steigen?
NCTR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die NCTR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
