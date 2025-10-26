ApeStrategy (APESTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00413096 24H Tief $ 0.00500931 24H Hoch Allzeithoch $ 0.0246464 Niedrigster Preis $ 0.00205629 Preisänderung (1H) -0.98% Preisänderung (1T) -14.63% Preisänderung (7T) -14.51%

Der Echtzeitpreis von ApeStrategy (APESTR) beträgt $0.00413142. In den letzten 24 Stunden wurde APESTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00413096 und einem Höchstpreis von $ 0.00500931 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von APESTR liegt bei $ 0.0246464, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00205629.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich APESTR im letzten Stunde um -0.98%, in den letzten 24 Stunden um -14.63% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ApeStrategy (APESTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.01M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.01M Umlaufangebot 970.62M Gesamtangebot 970,618,106.4817672

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ApeStrategy beträgt $ 4.01M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von APESTR liegt bei 970.62M, das Gesamtangebot bei 970618106.4817672. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.01M.