Anzens USDA (USDA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.991012 24H Hoch $ 1.059 Allzeithoch $ 1.11 Niedrigster Preis $ 0.529751 Preisänderung (1H) -0.44% Preisänderung (1T) +1.02% Preisänderung (7T) +1.95%

Der Echtzeitpreis von Anzens USDA (USDA) beträgt $1.054. In den letzten 24 Stunden wurde USDA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.991012 und einem Höchstpreis von $ 1.059 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von USDA liegt bei $ 1.11, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.529751.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich USDA im letzten Stunde um -0.44%, in den letzten 24 Stunden um +1.02% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.95% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Anzens USDA (USDA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.63M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.63M Umlaufangebot 10.08M Gesamtangebot 10,081,677.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Anzens USDA beträgt $ 10.63M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von USDA liegt bei 10.08M, das Gesamtangebot bei 10081677.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.63M.