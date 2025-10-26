Anthropic PreStocks (ANTHRP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 153.66 $ 153.66 $ 153.66 24H Tief $ 159.29 $ 159.29 $ 159.29 24H Hoch 24H Tief $ 153.66$ 153.66 $ 153.66 24H Hoch $ 159.29$ 159.29 $ 159.29 Allzeithoch $ 185.63$ 185.63 $ 185.63 Niedrigster Preis $ 124.62$ 124.62 $ 124.62 Preisänderung (1H) -0.06% Preisänderung (1T) +3.44% Preisänderung (7T) +0.03% Preisänderung (7T) +0.03%

Der Echtzeitpreis von Anthropic PreStocks (ANTHRP) beträgt $158.93. In den letzten 24 Stunden wurde ANTHRP zwischen einem Tiefstpreis von $ 153.66 und einem Höchstpreis von $ 159.29 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ANTHRP liegt bei $ 185.63, der bisherige Tiefstpreis bei $ 124.62.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ANTHRP im letzten Stunde um -0.06%, in den letzten 24 Stunden um +3.44% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Anthropic PreStocks (ANTHRP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 263.15K$ 263.15K $ 263.15K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 263.15K$ 263.15K $ 263.15K Umlaufangebot 1.66K 1.66K 1.66K Gesamtangebot 1,659.903198662 1,659.903198662 1,659.903198662

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Anthropic PreStocks beträgt $ 263.15K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ANTHRP liegt bei 1.66K, das Gesamtangebot bei 1659.903198662. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 263.15K.