Anduril PreStocks (ANDURL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 58.46 $ 58.46 $ 58.46 24H Tief $ 61.13 $ 61.13 $ 61.13 24H Hoch 24H Tief $ 58.46$ 58.46 $ 58.46 24H Hoch $ 61.13$ 61.13 $ 61.13 Allzeithoch $ 73.44$ 73.44 $ 73.44 Niedrigster Preis $ 50.57$ 50.57 $ 50.57 Preisänderung (1H) -0.06% Preisänderung (1T) +4.24% Preisänderung (7T) +10.54% Preisänderung (7T) +10.54%

Der Echtzeitpreis von Anduril PreStocks (ANDURL) beträgt $61.09. In den letzten 24 Stunden wurde ANDURL zwischen einem Tiefstpreis von $ 58.46 und einem Höchstpreis von $ 61.13 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ANDURL liegt bei $ 73.44, der bisherige Tiefstpreis bei $ 50.57.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ANDURL im letzten Stunde um -0.06%, in den letzten 24 Stunden um +4.24% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Anduril PreStocks (ANDURL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 697.69K$ 697.69K $ 697.69K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 697.69K$ 697.69K $ 697.69K Umlaufangebot 11.45K 11.45K 11.45K Gesamtangebot 11,449.938313252 11,449.938313252 11,449.938313252

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Anduril PreStocks beträgt $ 697.69K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ANDURL liegt bei 11.45K, das Gesamtangebot bei 11449.938313252. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 697.69K.