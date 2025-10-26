ANALOS (LOS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00180125 24H Hoch $ 0.00210845 Allzeithoch $ 0.00330702 Niedrigster Preis $ 0.00039226 Preisänderung (1H) +5.24% Preisänderung (1T) +8.18% Preisänderung (7T) +40.36%

Der Echtzeitpreis von ANALOS (LOS) beträgt $0.00210846. In den letzten 24 Stunden wurde LOS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00180125 und einem Höchstpreis von $ 0.00210845 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LOS liegt bei $ 0.00330702, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00039226.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LOS im letzten Stunde um +5.24%, in den letzten 24 Stunden um +8.18% und in den vergangenen 7 Tagen um +40.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ANALOS (LOS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.10M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.10M Umlaufangebot 996.85M Gesamtangebot 996,845,780.1125964

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ANALOS beträgt $ 2.10M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LOS liegt bei 996.85M, das Gesamtangebot bei 996845780.1125964. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.10M.