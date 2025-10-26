amuricah (AMURICAH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.91% Preisänderung (1T) +3.27% Preisänderung (7T) -11.15% Preisänderung (7T) -11.15%

Der Echtzeitpreis von amuricah (AMURICAH) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde AMURICAH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AMURICAH liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AMURICAH im letzten Stunde um +0.91%, in den letzten 24 Stunden um +3.27% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.15% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

amuricah (AMURICAH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.61K$ 11.61K $ 11.61K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.61K$ 11.61K $ 11.61K Umlaufangebot 999.72M 999.72M 999.72M Gesamtangebot 999,722,035.177746 999,722,035.177746 999,722,035.177746

Die aktuelle Marktkapitalisierung von amuricah beträgt $ 11.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AMURICAH liegt bei 999.72M, das Gesamtangebot bei 999722035.177746. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.61K.