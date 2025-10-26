America Party Coin (APC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01016686$ 0.01016686 $ 0.01016686 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.71% Preisänderung (1T) +1.49% Preisänderung (7T) +4.18% Preisänderung (7T) +4.18%

Der Echtzeitpreis von America Party Coin (APC) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde APC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von APC liegt bei $ 0.01016686, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich APC im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +1.49% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

America Party Coin (APC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 38.59K$ 38.59K $ 38.59K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 38.59K$ 38.59K $ 38.59K Umlaufangebot 220.95M 220.95M 220.95M Gesamtangebot 220,949,406.95 220,949,406.95 220,949,406.95

Die aktuelle Marktkapitalisierung von America Party Coin beträgt $ 38.59K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von APC liegt bei 220.95M, das Gesamtangebot bei 220949406.95. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 38.59K.