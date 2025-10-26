America Party (AP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0.00105535 $ 0.00105535 $ 0.00105535 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0.00105535$ 0.00105535 $ 0.00105535 Allzeithoch $ 0.04097033$ 0.04097033 $ 0.04097033 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.81% Preisänderung (1T) +1.75% Preisänderung (7T) -3.10% Preisänderung (7T) -3.10%

Der Echtzeitpreis von America Party (AP) beträgt $0.00102743. In den letzten 24 Stunden wurde AP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00105535 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AP liegt bei $ 0.04097033, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AP im letzten Stunde um -0.81%, in den letzten 24 Stunden um +1.75% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

America Party (AP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von America Party beträgt $ 1.00M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AP liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.00M.