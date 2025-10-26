Amber xStock (AMBRX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 24H Tief $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 24H Hoch 24H Tief $ 3.49$ 3.49 $ 3.49 24H Hoch $ 3.5$ 3.5 $ 3.5 Allzeithoch $ 10.38$ 10.38 $ 10.38 Niedrigster Preis $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 Preisänderung (1H) -0.05% Preisänderung (1T) +0.06% Preisänderung (7T) -0.43% Preisänderung (7T) -0.43%

Der Echtzeitpreis von Amber xStock (AMBRX) beträgt $3.49. In den letzten 24 Stunden wurde AMBRX zwischen einem Tiefstpreis von $ 3.49 und einem Höchstpreis von $ 3.5 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AMBRX liegt bei $ 10.38, der bisherige Tiefstpreis bei $ 2.86.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AMBRX im letzten Stunde um -0.05%, in den letzten 24 Stunden um +0.06% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Amber xStock (AMBRX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 302.83K$ 302.83K $ 302.83K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 727.26K$ 727.26K $ 727.26K Umlaufangebot 86.82K 86.82K 86.82K Gesamtangebot 208,495.79739737 208,495.79739737 208,495.79739737

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Amber xStock beträgt $ 302.83K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AMBRX liegt bei 86.82K, das Gesamtangebot bei 208495.79739737. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 727.26K.