Alvey Chain (WALV) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.18533$ 0.18533 $ 0.18533 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.19% Preisänderung (1T) +3.51% Preisänderung (7T) +5.80% Preisänderung (7T) +5.80%

Der Echtzeitpreis von Alvey Chain (WALV) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde WALV zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WALV liegt bei $ 0.18533, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WALV im letzten Stunde um +0.19%, in den letzten 24 Stunden um +3.51% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Alvey Chain (WALV) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.21K$ 10.21K $ 10.21K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 13.32K$ 13.32K $ 13.32K Umlaufangebot 116.77M 116.77M 116.77M Gesamtangebot 152,312,732.0 152,312,732.0 152,312,732.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Alvey Chain beträgt $ 10.21K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WALV liegt bei 116.77M, das Gesamtangebot bei 152312732.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.32K.