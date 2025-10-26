Alpaca Finance (ALPACA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00920232 $ 0.00920232 $ 0.00920232 24H Tief $ 0.00945818 $ 0.00945818 $ 0.00945818 24H Hoch 24H Tief $ 0.00920232$ 0.00920232 $ 0.00920232 24H Hoch $ 0.00945818$ 0.00945818 $ 0.00945818 Allzeithoch $ 8.78$ 8.78 $ 8.78 Niedrigster Preis $ 0.00826362$ 0.00826362 $ 0.00826362 Preisänderung (1H) +0.17% Preisänderung (1T) +0.88% Preisänderung (7T) -3.56% Preisänderung (7T) -3.56%

Der Echtzeitpreis von Alpaca Finance (ALPACA) beträgt $0.00930141. In den letzten 24 Stunden wurde ALPACA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00920232 und einem Höchstpreis von $ 0.00945818 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ALPACA liegt bei $ 8.78, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00826362.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ALPACA im letzten Stunde um +0.17%, in den letzten 24 Stunden um +0.88% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Alpaca Finance (ALPACA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Umlaufangebot 151.67M 151.67M 151.67M Gesamtangebot 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Alpaca Finance beträgt $ 1.41M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ALPACA liegt bei 151.67M, das Gesamtangebot bei 151668641.6027096. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.41M.