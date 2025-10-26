Der Echtzeitpreis von Alpaca beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ALPACA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ALPACA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Alpaca beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ALPACA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ALPACA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ALPACA

ALPACA-Preisinformationen

Offizielle ALPACA-Website

ALPACA-Tokenökonomie

ALPACA-Preisprognose

Alpaca Preis (ALPACA)

1 ALPACA zu USD Echtzeitpreis:

$0.00015494
$0.00015494$0.00015494
+0.70%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Alpaca (ALPACA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:26:23 (UTC+8)

Alpaca (ALPACA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00553708
$ 0.00553708$ 0.00553708

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

+0.73%

-0.93%

-0.93%

Der Echtzeitpreis von Alpaca (ALPACA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ALPACA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ALPACA liegt bei $ 0.00553708, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ALPACA im letzten Stunde um +0.05%, in den letzten 24 Stunden um +0.73% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Alpaca (ALPACA) Marktinformationen

$ 149.07K
$ 149.07K$ 149.07K

--
----

$ 149.07K
$ 149.07K$ 149.07K

962.11M
962.11M 962.11M

962,106,040.601821
962,106,040.601821 962,106,040.601821

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Alpaca beträgt $ 149.07K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ALPACA liegt bei 962.11M, das Gesamtangebot bei 962106040.601821. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 149.07K.

Alpaca (ALPACA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Alpaca zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Alpaca zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Alpaca zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Alpaca zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.73%
30 Tage$ 0+44.48%
60 Tage$ 0-21.51%
90 Tage$ 0--

Was ist Alpaca (ALPACA)

Alpaca is The Bitcoin Mascot

The symbol of resistance

Early on in Bitcoin's lifespan, people needed to recognize that it would be viable as a long-lasting and legitimate currency, and the alpaca socks proved that it could be by being one of the first purchasable items. As a result, the alpaca became a sign of acceptance by the community that Bitcoin could be used for acquiring everyday items, proving its capabilities as a leading form of currency for the future. To many people who still praise the unofficial mascot, this is what the symbol of the alpaca means behind all the goofy faces and smiles.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Alpaca (ALPACA) Ressource

Offizielle Website

Alpaca-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Alpaca (ALPACA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Alpaca-(ALPACA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Alpaca zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Alpaca-Preisprognose an!

ALPACA zu lokalen Währungen

Alpaca (ALPACA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Alpaca (ALPACA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ALPACA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Alpaca (ALPACA)

Wie viel ist Alpaca (ALPACA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ALPACA in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ALPACA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ALPACA-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Alpaca?
Die Marktkapitalisierung von ALPACA beträgt $ 149.07K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ALPACA?
Das Umlaufangebot von ALPACA beträgt 962.11M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ALPACA?
ALPACA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00553708 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ALPACA?
ALPACA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ALPACA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ALPACA beträgt -- USD.
Wird ALPACA dieses Jahr noch steigen?
ALPACA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ALPACA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:26:23 (UTC+8)

Alpaca (ALPACA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

