Alpaca (ALPACA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00553708$ 0.00553708 $ 0.00553708 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.05% Preisänderung (1T) +0.73% Preisänderung (7T) -0.93% Preisänderung (7T) -0.93%

Der Echtzeitpreis von Alpaca (ALPACA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ALPACA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ALPACA liegt bei $ 0.00553708, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ALPACA im letzten Stunde um +0.05%, in den letzten 24 Stunden um +0.73% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Alpaca (ALPACA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 149.07K$ 149.07K $ 149.07K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 149.07K$ 149.07K $ 149.07K Umlaufangebot 962.11M 962.11M 962.11M Gesamtangebot 962,106,040.601821 962,106,040.601821 962,106,040.601821

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Alpaca beträgt $ 149.07K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ALPACA liegt bei 962.11M, das Gesamtangebot bei 962106040.601821. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 149.07K.