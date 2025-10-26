ALLINDOGE (ALLINDOGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00511898 24H Hoch $ 0.00542361 Allzeithoch $ 0.01291751 Niedrigster Preis $ 0.00438126 Preisänderung (1H) -0.04% Preisänderung (1T) -0.33% Preisänderung (7T) -12.85%

Der Echtzeitpreis von ALLINDOGE (ALLINDOGE) beträgt $0.00522225. In den letzten 24 Stunden wurde ALLINDOGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00511898 und einem Höchstpreis von $ 0.00542361 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ALLINDOGE liegt bei $ 0.01291751, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00438126.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ALLINDOGE im letzten Stunde um -0.04%, in den letzten 24 Stunden um -0.33% und in den vergangenen 7 Tagen um -12.85% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.19M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.19M Umlaufangebot 994.45M Gesamtangebot 994,448,350.352716

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ALLINDOGE beträgt $ 5.19M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ALLINDOGE liegt bei 994.45M, das Gesamtangebot bei 994448350.352716. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.19M.