Alliewai by Virtuals (AWAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00199519$ 0.00199519 $ 0.00199519 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.77% Preisänderung (1T) -3.30% Preisänderung (7T) +53.16% Preisänderung (7T) +53.16%

Der Echtzeitpreis von Alliewai by Virtuals (AWAI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde AWAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AWAI liegt bei $ 0.00199519, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AWAI im letzten Stunde um +1.77%, in den letzten 24 Stunden um -3.30% und in den vergangenen 7 Tagen um +53.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Alliewai by Virtuals (AWAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 268.59K$ 268.59K $ 268.59K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 268.59K$ 268.59K $ 268.59K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Alliewai by Virtuals beträgt $ 268.59K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AWAI liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 268.59K.