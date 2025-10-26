All The Money (ATM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001673 $ 0.00001673 $ 0.00001673 24H Tief $ 0.00001872 $ 0.00001872 $ 0.00001872 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001673$ 0.00001673 $ 0.00001673 24H Hoch $ 0.00001872$ 0.00001872 $ 0.00001872 Allzeithoch $ 0.00004629$ 0.00004629 $ 0.00004629 Niedrigster Preis $ 0.00001441$ 0.00001441 $ 0.00001441 Preisänderung (1H) -0.71% Preisänderung (1T) -4.45% Preisänderung (7T) +8.98% Preisänderung (7T) +8.98%

Der Echtzeitpreis von All The Money (ATM) beträgt $0.00001696. In den letzten 24 Stunden wurde ATM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001673 und einem Höchstpreis von $ 0.00001872 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ATM liegt bei $ 0.00004629, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001441.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ATM im letzten Stunde um -0.71%, in den letzten 24 Stunden um -4.45% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

All The Money (ATM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Umlaufangebot 91.00B 91.00B 91.00B Gesamtangebot 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von All The Money beträgt $ 1.55M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ATM liegt bei 91.00B, das Gesamtangebot bei 99000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.68M.