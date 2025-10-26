All In (ALLIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.03838254 $ 0.03838254 $ 0.03838254 24H Tief $ 0.0387812 $ 0.0387812 $ 0.0387812 24H Hoch 24H Tief $ 0.03838254$ 0.03838254 $ 0.03838254 24H Hoch $ 0.0387812$ 0.0387812 $ 0.0387812 Allzeithoch $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 Niedrigster Preis $ 0.03478359$ 0.03478359 $ 0.03478359 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.74% Preisänderung (7T) -8.07% Preisänderung (7T) -8.07%

Der Echtzeitpreis von All In (ALLIN) beträgt $0.03866803. In den letzten 24 Stunden wurde ALLIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03838254 und einem Höchstpreis von $ 0.0387812 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ALLIN liegt bei $ 4.51, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.03478359.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ALLIN im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.74% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

All In (ALLIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 35.63K$ 35.63K $ 35.63K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 38.51K$ 38.51K $ 38.51K Umlaufangebot 921.44K 921.44K 921.44K Gesamtangebot 995,994.0 995,994.0 995,994.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von All In beträgt $ 35.63K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ALLIN liegt bei 921.44K, das Gesamtangebot bei 995994.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 38.51K.