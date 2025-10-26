Der Echtzeitpreis von AlgonFX beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ALG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ALG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von AlgonFX beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ALG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ALG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

AlgonFX Preis (ALG)

Nicht aufgelistet

1 ALG zu USD Echtzeitpreis:

$0.00057023
-8.40%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
AlgonFX (ALG) Echtzeit-Preis-Diagramm
AlgonFX (ALG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
24H Tief
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0
$ 0.00107509
$ 0
-0.93%

-8.44%

-28.26%

-28.26%

Der Echtzeitpreis von AlgonFX (ALG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ALG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ALG liegt bei $ 0.00107509, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ALG im letzten Stunde um -0.93%, in den letzten 24 Stunden um -8.44% und in den vergangenen 7 Tagen um -28.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AlgonFX (ALG) Marktinformationen

$ 571.78K
--
$ 571.78K
999.94M
999,944,220.9414437
Die aktuelle Marktkapitalisierung von AlgonFX beträgt $ 571.78K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ALG liegt bei 999.94M, das Gesamtangebot bei 999944220.9414437. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 571.78K.

AlgonFX (ALG)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von AlgonFX zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von AlgonFX zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von AlgonFX zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von AlgonFX zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-8.44%
30 Tage$ 0+90.72%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist AlgonFX (ALG)

The $ALG token acts as the financial layer built on top of AlgonFX. A portion of profits, fees from copy-trading, external client subscriptions, and trading rewards are directed into the Trading Treasury. This treasury is then used to fund buybacks and other token-supportive mechanisms, creating a sustainable flywheel that aligns the success of AlgonFX with the growth of $ALG.

AlgonFX is an algorithmic trading system specialized in the Forex market, primarily focusing on the EUR/USD pair. The strategy has been running live for over two years with proven performance, delivering consistent monthly returns, a strong win rate, and controlled drawdowns. Through Bybit TradFi copy-trading, anyone can connect their account and automatically follow the strategy with a minimum deposit starting from $100.

In short, AlgonFX generates consistent returns through algorithmic trading, while $ALG captures and redistributes the value of this performance, allowing holders to benefit from the system’s growth without directly managing trading accounts.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

AlgonFX (ALG) Ressource

Offizielle Website

AlgonFX-Preisprognose (USD)

Wie viel wird AlgonFX (ALG) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre AlgonFX-(ALG)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für AlgonFX zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die AlgonFX-Preisprognose an!

ALG zu lokalen Währungen

AlgonFX (ALG) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von AlgonFX (ALG) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ALG Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu AlgonFX (ALG)

Wie viel ist AlgonFX (ALG) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ALG in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ALG-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ALG-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AlgonFX?
Die Marktkapitalisierung von ALG beträgt $ 571.78K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ALG?
Das Umlaufangebot von ALG beträgt 999.94M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ALG?
ALG erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00107509 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ALG?
ALG verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ALG?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ALG beträgt -- USD.
Wird ALG dieses Jahr noch steigen?
ALG könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ALG-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
AlgonFX (ALG) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

