AlgonFX (ALG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00107509$ 0.00107509 $ 0.00107509 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.93% Preisänderung (1T) -8.44% Preisänderung (7T) -28.26% Preisänderung (7T) -28.26%

Der Echtzeitpreis von AlgonFX (ALG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ALG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ALG liegt bei $ 0.00107509, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ALG im letzten Stunde um -0.93%, in den letzten 24 Stunden um -8.44% und in den vergangenen 7 Tagen um -28.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AlgonFX (ALG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 571.78K$ 571.78K $ 571.78K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 571.78K$ 571.78K $ 571.78K Umlaufangebot 999.94M 999.94M 999.94M Gesamtangebot 999,944,220.9414437 999,944,220.9414437 999,944,220.9414437

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AlgonFX beträgt $ 571.78K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ALG liegt bei 999.94M, das Gesamtangebot bei 999944220.9414437. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 571.78K.