alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00507459$ 0.00507459 $ 0.00507459 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) +7.23% Preisänderung (7T) -7.87% Preisänderung (7T) -7.87%

Der Echtzeitpreis von alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ALEXANDERELORENZO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ALEXANDERELORENZO liegt bei $ 0.00507459, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ALEXANDERELORENZO im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um +7.23% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 388.34K$ 388.34K $ 388.34K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 744.88K$ 744.88K $ 744.88K Umlaufangebot 521.35M 521.35M 521.35M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von alexanderelorenzo beträgt $ 388.34K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ALEXANDERELORENZO liegt bei 521.35M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 744.88K.