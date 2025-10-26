AKIRA LABS (AKIRA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.77% Preisänderung (1T) +0.50% Preisänderung (7T) +2.98% Preisänderung (7T) +2.98%

Der Echtzeitpreis von AKIRA LABS (AKIRA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde AKIRA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AKIRA liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AKIRA im letzten Stunde um +0.77%, in den letzten 24 Stunden um +0.50% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AKIRA LABS (AKIRA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 15.56K$ 15.56K $ 15.56K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 15.58K$ 15.58K $ 15.58K Umlaufangebot 979.79M 979.79M 979.79M Gesamtangebot 980,977,944.967827 980,977,944.967827 980,977,944.967827

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AKIRA LABS beträgt $ 15.56K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AKIRA liegt bei 979.79M, das Gesamtangebot bei 980977944.967827. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.58K.