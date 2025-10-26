Der Echtzeitpreis von aixrp beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AIXRP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AIXRP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von aixrp beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AIXRP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AIXRP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:31:26 (UTC+8)

aixrp (AIXRP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00198245
$ 0.00198245$ 0.00198245

$ 0
$ 0$ 0

+0.28%

+2.13%

+162.82%

+162.82%

Der Echtzeitpreis von aixrp (AIXRP) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde AIXRP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AIXRP liegt bei $ 0.00198245, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AIXRP im letzten Stunde um +0.28%, in den letzten 24 Stunden um +2.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +162.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

aixrp (AIXRP) Marktinformationen

$ 60.69K
$ 60.69K$ 60.69K

--
----

$ 206.56K
$ 206.56K$ 206.56K

293.80M
293.80M 293.80M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von aixrp beträgt $ 60.69K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AIXRP liegt bei 293.80M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 206.56K.

aixrp (AIXRP)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von aixrp zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von aixrp zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von aixrp zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von aixrp zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.13%
30 Tage$ 0-5.43%
60 Tage$ 0-65.55%
90 Tage$ 0--

Was ist aixrp (AIXRP)

A significant portion of $aixrp holdings is dedicated to rewarding community members who produce high-quality content—ranging from in-depth articles, tutorials, and analyses to creative projects and social-media posts that explore $aixrp applications and the wider XRPL ecosystem.

AI-driven evaluation mechanisms will surface and assess top contributions, enabling automated and equitable distribution of $aixrp rewards. This establishes a merit-based SocialFi model in which value flows directly to creators, bypassing centralized platform gatekeepers.

The XRPL’s combination of rapid settlement times, minimal transaction fees, native decentralized exchange functionality, and proven scalability provides an ideal on-chain framework for transparent, cost-effective reward distribution and sustainable community growth.

aixrp (AIXRP) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

aixrp-Preisprognose (USD)

Wie viel wird aixrp (AIXRP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre aixrp-(AIXRP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für aixrp zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die aixrp-Preisprognose an!

AIXRP zu lokalen Währungen

aixrp (AIXRP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von aixrp (AIXRP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AIXRP Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu aixrp (AIXRP)

Wie viel ist aixrp (AIXRP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AIXRP in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AIXRP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AIXRP-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von aixrp?
Die Marktkapitalisierung von AIXRP beträgt $ 60.69K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AIXRP?
Das Umlaufangebot von AIXRP beträgt 293.80M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AIXRP?
AIXRP erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00198245 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AIXRP?
AIXRP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AIXRP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AIXRP beträgt -- USD.
Wird AIXRP dieses Jahr noch steigen?
AIXRP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AIXRP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:31:26 (UTC+8)

aixrp (AIXRP) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

