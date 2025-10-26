aixrp (AIXRP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00198245$ 0.00198245 $ 0.00198245 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.28% Preisänderung (1T) +2.13% Preisänderung (7T) +162.82% Preisänderung (7T) +162.82%

Der Echtzeitpreis von aixrp (AIXRP) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde AIXRP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AIXRP liegt bei $ 0.00198245, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AIXRP im letzten Stunde um +0.28%, in den letzten 24 Stunden um +2.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +162.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

aixrp (AIXRP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 60.69K$ 60.69K $ 60.69K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 206.56K$ 206.56K $ 206.56K Umlaufangebot 293.80M 293.80M 293.80M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von aixrp beträgt $ 60.69K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AIXRP liegt bei 293.80M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 206.56K.