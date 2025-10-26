AiTradeusMaximus (AIM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.13% Preisänderung (1T) +4.81% Preisänderung (7T) +3.65% Preisänderung (7T) +3.65%

Der Echtzeitpreis von AiTradeusMaximus (AIM) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde AIM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AIM liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AIM im letzten Stunde um -0.13%, in den letzten 24 Stunden um +4.81% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.65% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AiTradeusMaximus (AIM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 61.24K$ 61.24K $ 61.24K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 87.48K$ 87.48K $ 87.48K Umlaufangebot 700.00M 700.00M 700.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AiTradeusMaximus beträgt $ 61.24K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AIM liegt bei 700.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 87.48K.