Aircoin (AIRCOIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00118047 24H Hoch $ 0.00143564 Allzeithoch $ 0.00257008 Niedrigster Preis $ 0.00063807 Preisänderung (1H) -1.59% Preisänderung (1T) -6.91% Preisänderung (7T) -22.36%

Der Echtzeitpreis von Aircoin (AIRCOIN) beträgt $0.00130506. In den letzten 24 Stunden wurde AIRCOIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00118047 und einem Höchstpreis von $ 0.00143564 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AIRCOIN liegt bei $ 0.00257008, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00063807.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AIRCOIN im letzten Stunde um -1.59%, in den letzten 24 Stunden um -6.91% und in den vergangenen 7 Tagen um -22.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Aircoin (AIRCOIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.30M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.30M Umlaufangebot 998.50M Gesamtangebot 998,501,329.043982

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Aircoin beträgt $ 1.30M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AIRCOIN liegt bei 998.50M, das Gesamtangebot bei 998501329.043982. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.30M.