air coin (空气币 /) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0 24H Hoch $ 0 Allzeithoch $ 0.00703963 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.35% Preisänderung (1T) -0.49% Preisänderung (7T) -42.49%

Der Echtzeitpreis von air coin (空气币 /) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde 空气币 / zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 空气币 / liegt bei $ 0.00703963, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 空气币 / im letzten Stunde um +0.35%, in den letzten 24 Stunden um -0.49% und in den vergangenen 7 Tagen um -42.49% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

air coin (空气币 /) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 73.05K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 73.05K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von air coin beträgt $ 73.05K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von 空气币 / liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 73.05K.