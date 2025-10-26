AIGOV (OLIVIA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0 24H Hoch $ 0 Allzeithoch $ 0.01787206 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +1.18% Preisänderung (1T) +1.71% Preisänderung (7T) -0.39%

Der Echtzeitpreis von AIGOV (OLIVIA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde OLIVIA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OLIVIA liegt bei $ 0.01787206, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OLIVIA im letzten Stunde um +1.18%, in den letzten 24 Stunden um +1.71% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.39% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AIGOV (OLIVIA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 50.85K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 50.85K Umlaufangebot 929.11M Gesamtangebot 929,111,150.8891044

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AIGOV beträgt $ 50.85K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OLIVIA liegt bei 929.11M, das Gesamtangebot bei 929111150.8891044. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 50.85K.