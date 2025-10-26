aiAPIS (APIS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01165608$ 0.01165608 $ 0.01165608 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von aiAPIS (APIS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde APIS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von APIS liegt bei $ 0.01165608, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich APIS im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

aiAPIS (APIS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K Umlaufangebot 91.43M 91.43M 91.43M Gesamtangebot 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

Die aktuelle Marktkapitalisierung von aiAPIS beträgt $ 9.43K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von APIS liegt bei 91.43M, das Gesamtangebot bei 98623382.30848566. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.17K.