AI GOD (AIG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +2.55% Preisänderung (1T) +7.57% Preisänderung (7T) +105.57% Preisänderung (7T) +105.57%

Der Echtzeitpreis von AI GOD (AIG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde AIG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AIG liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AIG im letzten Stunde um +2.55%, in den letzten 24 Stunden um +7.57% und in den vergangenen 7 Tagen um +105.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AI GOD (AIG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 57.22K$ 57.22K $ 57.22K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 57.22K$ 57.22K $ 57.22K Umlaufangebot 994.53M 994.53M 994.53M Gesamtangebot 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AI GOD beträgt $ 57.22K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AIG liegt bei 994.53M, das Gesamtangebot bei 994531064.8655504. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 57.22K.