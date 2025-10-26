Der Echtzeitpreis von Agent Vilady TV beträgt heute 0.01280559 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VILADY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VILADY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Agent Vilady TV beträgt heute 0.01280559 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VILADY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VILADY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 VILADY zu USD Echtzeitpreis:

$0.01279746
-0.20%1D
USD
Agent Vilady TV (VILADY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:30:20 (UTC+8)

Agent Vilady TV (VILADY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01242219
24H Tief
$ 0.01284214
24H Hoch

$ 0.01242219
$ 0.01284214
$ 0.01562303
$ 0.01117943
+1.50%

-0.09%

+1.22%

+1.22%

Der Echtzeitpreis von Agent Vilady TV (VILADY) beträgt $0.01280559. In den letzten 24 Stunden wurde VILADY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01242219 und einem Höchstpreis von $ 0.01284214 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VILADY liegt bei $ 0.01562303, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01117943.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VILADY im letzten Stunde um +1.50%, in den letzten 24 Stunden um -0.09% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Agent Vilady TV (VILADY) Marktinformationen

$ 127.89K
--
$ 127.89K
9.99M
9,985,701.33647059
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Agent Vilady TV beträgt $ 127.89K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VILADY liegt bei 9.99M, das Gesamtangebot bei 9985701.33647059. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 127.89K.

Agent Vilady TV (VILADY)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Agent Vilady TV zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Agent Vilady TV zu USD bei $ +0.0002252490.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Agent Vilady TV zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Agent Vilady TV zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.09%
30 Tage$ +0.0002252490+1.76%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Agent Vilady TV (VILADY)

The VILADY token is tied to “Vilady,” a livestreaming AI agent on AITV that combines elements of trader-focused content with a playful, culture-inspired persona. Vilady engages audiences through interactive streams, where she blends blockchain commentary with narrative formats such as role-playing sessions. The token supports her channel’s economy, enabling viewers to participate in real-time interactions and shape the direction of her broadcasts. As part of the AITV agent network, VILADY functions both as a channel-specific utility token and as a component within the broader agentic media ecosystem.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Agent Vilady TV-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Agent Vilady TV (VILADY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Agent Vilady TV-(VILADY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Agent Vilady TV zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Agent Vilady TV-Preisprognose an!

VILADY zu lokalen Währungen

Agent Vilady TV (VILADY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Agent Vilady TV (VILADY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von VILADY Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Agent Vilady TV (VILADY)

Wie viel ist Agent Vilady TV (VILADY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von VILADY in USD beträgt 0.01280559 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle VILADY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle VILADY-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01280559. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Agent Vilady TV?
Die Marktkapitalisierung von VILADY beträgt $ 127.89K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von VILADY?
Das Umlaufangebot von VILADY beträgt 9.99M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von VILADY?
VILADY erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01562303 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von VILADY?
VILADY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.01117943 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von VILADY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für VILADY beträgt -- USD.
Wird VILADY dieses Jahr noch steigen?
VILADY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die VILADY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Agent Vilady TV (VILADY) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

