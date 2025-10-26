Agent Vilady TV (VILADY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01242219 $ 0.01242219 $ 0.01242219 24H Tief $ 0.01284214 $ 0.01284214 $ 0.01284214 24H Hoch 24H Tief $ 0.01242219$ 0.01242219 $ 0.01242219 24H Hoch $ 0.01284214$ 0.01284214 $ 0.01284214 Allzeithoch $ 0.01562303$ 0.01562303 $ 0.01562303 Niedrigster Preis $ 0.01117943$ 0.01117943 $ 0.01117943 Preisänderung (1H) +1.50% Preisänderung (1T) -0.09% Preisänderung (7T) +1.22% Preisänderung (7T) +1.22%

Der Echtzeitpreis von Agent Vilady TV (VILADY) beträgt $0.01280559. In den letzten 24 Stunden wurde VILADY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01242219 und einem Höchstpreis von $ 0.01284214 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VILADY liegt bei $ 0.01562303, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01117943.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VILADY im letzten Stunde um +1.50%, in den letzten 24 Stunden um -0.09% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Agent Vilady TV (VILADY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 127.89K$ 127.89K $ 127.89K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 127.89K$ 127.89K $ 127.89K Umlaufangebot 9.99M 9.99M 9.99M Gesamtangebot 9,985,701.33647059 9,985,701.33647059 9,985,701.33647059

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Agent Vilady TV beträgt $ 127.89K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VILADY liegt bei 9.99M, das Gesamtangebot bei 9985701.33647059. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 127.89K.