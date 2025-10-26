Aesyx Dollar (AXD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.984858 24H Hoch $ 0.994867 Allzeithoch $ 1.072 Niedrigster Preis $ 0.952838 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) +0.00% Preisänderung (7T) -0.08%

Der Echtzeitpreis von Aesyx Dollar (AXD) beträgt $0.984882. In den letzten 24 Stunden wurde AXD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.984858 und einem Höchstpreis von $ 0.994867 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AXD liegt bei $ 1.072, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.952838.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AXD im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Aesyx Dollar (AXD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 524.88K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 524.88K Umlaufangebot 532.88K Gesamtangebot 532,879.745459581

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Aesyx Dollar beträgt $ 524.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AXD liegt bei 532.88K, das Gesamtangebot bei 532879.745459581. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 524.88K.