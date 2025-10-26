AEGON by Virtuals (AEGON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00196774$ 0.00196774 $ 0.00196774 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.80% Preisänderung (1T) +8.36% Preisänderung (7T) +63.76% Preisänderung (7T) +63.76%

Der Echtzeitpreis von AEGON by Virtuals (AEGON) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde AEGON zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AEGON liegt bei $ 0.00196774, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AEGON im letzten Stunde um +1.80%, in den letzten 24 Stunden um +8.36% und in den vergangenen 7 Tagen um +63.76% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AEGON by Virtuals (AEGON) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 153.01K$ 153.01K $ 153.01K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 153.01K$ 153.01K $ 153.01K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AEGON by Virtuals beträgt $ 153.01K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AEGON liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 153.01K.