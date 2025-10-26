Der Echtzeitpreis von ACORE AI Token beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ACORE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ACORE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von ACORE AI Token beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ACORE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ACORE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

ACORE AI Token Logo

ACORE AI Token Preis (ACORE)

Nicht aufgelistet

1 ACORE zu USD Echtzeitpreis:

$0.00066664
$0.00066664$0.00066664
+5.50%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
ACORE AI Token (ACORE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:29:55 (UTC+8)

ACORE AI Token (ACORE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00387015
$ 0.00387015$ 0.00387015

$ 0
$ 0$ 0

+2.71%

+5.47%

-13.86%

-13.86%

Der Echtzeitpreis von ACORE AI Token (ACORE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ACORE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ACORE liegt bei $ 0.00387015, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ACORE im letzten Stunde um +2.71%, in den letzten 24 Stunden um +5.47% und in den vergangenen 7 Tagen um -13.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ACORE AI Token (ACORE) Marktinformationen

$ 66.77K
$ 66.77K$ 66.77K

--
----

$ 66.77K
$ 66.77K$ 66.77K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ACORE AI Token beträgt $ 66.77K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ACORE liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 66.77K.

ACORE AI Token (ACORE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von ACORE AI Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von ACORE AI Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von ACORE AI Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von ACORE AI Token zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+5.47%
30 Tage$ 0+51.13%
60 Tage$ 0-68.60%
90 Tage$ 0--

Was ist ACORE AI Token (ACORE)

ACORE AI is an virtual agent platform that uses photorealistic 3D human avatars to provide natural conversation, emotional expression, and contextual understanding. It combines cutting edge artificial intelligence with these avatars, allowing them to speak, interact, and react with human like authenticity. The platform is designed for scalability and reliability, enabling organizations to deploy sophisticated virtual agents across multiple channels while maintaining a consistent and engaging user experience.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

ACORE AI Token (ACORE) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

ACORE AI Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ACORE AI Token (ACORE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ACORE AI Token-(ACORE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ACORE AI Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ACORE AI Token-Preisprognose an!

ACORE zu lokalen Währungen

ACORE AI Token (ACORE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ACORE AI Token (ACORE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ACORE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu ACORE AI Token (ACORE)

Wie viel ist ACORE AI Token (ACORE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ACORE in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ACORE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ACORE-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ACORE AI Token?
Die Marktkapitalisierung von ACORE beträgt $ 66.77K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ACORE?
Das Umlaufangebot von ACORE beträgt 100.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ACORE?
ACORE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00387015 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ACORE?
ACORE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ACORE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ACORE beträgt -- USD.
Wird ACORE dieses Jahr noch steigen?
ACORE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ACORE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:29:55 (UTC+8)

ACORE AI Token (ACORE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,659.18
$4,055.24
$0.05390
$6.4000
$197.41
$4,055.24
$113,659.18
$2.6409
$197.41
$0.20168
$0.00000
$0.00000
$0.4340
$0.000000000000087
$0.052852
$0.4340
$0.14215
$0.114886
$0.0000000000000000000157
$0.2320
