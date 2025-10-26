ACORE AI Token (ACORE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00387015$ 0.00387015 $ 0.00387015 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +2.71% Preisänderung (1T) +5.47% Preisänderung (7T) -13.86% Preisänderung (7T) -13.86%

Der Echtzeitpreis von ACORE AI Token (ACORE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ACORE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ACORE liegt bei $ 0.00387015, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ACORE im letzten Stunde um +2.71%, in den letzten 24 Stunden um +5.47% und in den vergangenen 7 Tagen um -13.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ACORE AI Token (ACORE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 66.77K$ 66.77K $ 66.77K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 66.77K$ 66.77K $ 66.77K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ACORE AI Token beträgt $ 66.77K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ACORE liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 66.77K.