Acid AI (ACID) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001686 $ 0.00001686 $ 0.00001686 24H Tief $ 0.00001716 $ 0.00001716 $ 0.00001716 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001686$ 0.00001686 $ 0.00001686 24H Hoch $ 0.00001716$ 0.00001716 $ 0.00001716 Allzeithoch $ 0.00691688$ 0.00691688 $ 0.00691688 Niedrigster Preis $ 0.00001558$ 0.00001558 $ 0.00001558 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +1.22% Preisänderung (7T) -1.89% Preisänderung (7T) -1.89%

Der Echtzeitpreis von Acid AI (ACID) beträgt $0.0000171. In den letzten 24 Stunden wurde ACID zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001686 und einem Höchstpreis von $ 0.00001716 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ACID liegt bei $ 0.00691688, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001558.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ACID im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +1.22% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.89% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Acid AI (ACID) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 17.10K$ 17.10K $ 17.10K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 17.10K$ 17.10K $ 17.10K Umlaufangebot 999.94M 999.94M 999.94M Gesamtangebot 999,942,247.238062 999,942,247.238062 999,942,247.238062

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Acid AI beträgt $ 17.10K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ACID liegt bei 999.94M, das Gesamtangebot bei 999942247.238062. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 17.10K.