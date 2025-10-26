Accenture xStock (ACNX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 247.12 $ 247.12 $ 247.12 24H Tief $ 249.96 $ 249.96 $ 249.96 24H Hoch 24H Tief $ 247.12$ 247.12 $ 247.12 24H Hoch $ 249.96$ 249.96 $ 249.96 Allzeithoch $ 269.57$ 269.57 $ 269.57 Niedrigster Preis $ 229.44$ 229.44 $ 229.44 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) +0.25% Preisänderung (7T) +3.60% Preisänderung (7T) +3.60%

Der Echtzeitpreis von Accenture xStock (ACNX) beträgt $247.76. In den letzten 24 Stunden wurde ACNX zwischen einem Tiefstpreis von $ 247.12 und einem Höchstpreis von $ 249.96 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ACNX liegt bei $ 269.57, der bisherige Tiefstpreis bei $ 229.44.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ACNX im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.25% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Accenture xStock (ACNX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 144.57K$ 144.57K $ 144.57K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.48M$ 5.48M $ 5.48M Umlaufangebot 583.52 583.52 583.52 Gesamtangebot 22,100.0 22,100.0 22,100.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Accenture xStock beträgt $ 144.57K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ACNX liegt bei 583.52, das Gesamtangebot bei 22100.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.48M.